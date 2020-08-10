Внаслідок вибуху промислового газового балона один чоловік загинув, інший отримав травми

Нещастя сталося в Тернополі у складському приміщенні продуктової гуртівні, що по вулиці Степана Будного у суботу, восьмого серпня, близько обідньої пори.

Повідомлення про загибель 54-річного чоловіка та травмування 28-річного до поліцейських надійшло від лікарів бригади швидкої допомоги. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що нещастя трапилося через вибух промислового газового балона. Батько і син приїхали на гуртівню ремонтувати холодильник. Для роботи використовували балон з газом для аргонового зварювання. Тоді й стався вибух.

Батько загинув на місці, а сина з пошкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 272 ККУ -порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.