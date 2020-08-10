Аби літо минуло без неприємних пригод: поліцейські нагадують дітям правила безпечної поведінки

З червня на території Тернопільщини тривають профілактичні заходи «Безпечне літо», які покликані захистити дітей під час відпочинку. Аби надзвичайні події не змарнували канікули школярів, правоохоронці організовують з неповнолітніми повчальні зустрічі, а допомагають їм в цьому керівники об’єднання співмешканців багатоквартирних будинків.

Через складну епідеміологічну ситуацію юні мешканці області не мали змоги провести канікули в літніх таборах, тому більшість з них самостійно, допоки батьки на роботі, організовують своє дозвілля. Поліцейські нагадали їм правила безпечної поведінки.

- Збираємо діток на дитячих майданчиках та розповідаємо, як правильно себе поводити під час карантину, наголошуємо, яка поведінка вже вважається протиправною та про відповідальність неповнолітніх перед Законом, – розповів старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Микола Подлецький.

Патрульні поліцейські нагадали малечі елементарні, але дуже важливі правила поведінки в побуті, залишаючись вдома без дорослих:

- Пояснюємо, чому не слід відчиняти двері незнайомим людям, гратися з електроприладами відчиняти вікна та вилазити на підвіконня виходити на балкон, – розказав старший інспектор з особливих доручень відділу зв’язків з громадянськістю управління патрульної поліції в Тернопільській області Ігор Івасів. – Безпека дітей є пріоритетом у роботі поліцейських.

Добре знає, що незнайомцям не можна довіряти, другокласниця Анастасія Чапльовська.

- Потрібно голосно кликати на допомогу, якщо тебе захочуть посадити в машину, – каже дівчинка. – А з чужими людьми нікуди не йти і не слухати їх.

Про величезну користь від таких вуличних зустрічей зазначають і батьки і самі організатори. Дітям цікаво та приємно, що до них завітали люди в формі, вони активно спілкуються, з гостями у формі, а головне – отримують нові знання.

Профілактика відпочинку школярів триватиме до 31 серпня.