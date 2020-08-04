Повідомлення про замінування автомобіля в центрі Тернополя не підтвердилося

4 серпня, близько 16 години на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця обласного центру про можливе замінування транспортного засобу в центрі міста.

Тернополянин зазначив, в дворі банку, на вулиці Йосипа Сліпого знаходиться підозріла іномарка на волинській реєстрації , яка перегородила рух транспорту. Авто відчинене, й зі слів заявника можливо викрадене або заміноване.

На місце події оперативно виїхали усі екстрені служби.

Вибухотехніки та кінологи обстежили автомобіль та прилеглу територію з метою виявлення можливого вибухового пристрою.

Інформація про замінування не підтвердилася, жодних небезпечних предметів поліцейські не виявили.

Відомості про подію внесено до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють особу власника автівки.

Тривають слідчі дії.