Поліцейські Борщівшини розшукали викрадача чималої суми

135000 гривень та 100 американських доларів викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Борщівського відділення звернулася мешканка одного із сіл.

71-річна потерпіла розповіла, що зникнення заощаджень виявила, коли перевірила сховок. Жінка навіть не могла повірити, що кошти відсутні, адже завжди замикала будинок.

У ході перевірки даної інформації працівники територіального підрозділу поліції встановили, що протиправне скоїв односельчанин потерпілої 1980 року народження.

Підозрюваний повідомив поліцейським, що знав де старенька зберігає готівку. Напередодні скоєного, чоловік з приятелями проводив ремонтні робити в будинку пенсіонерки з перекриття даху. Жінка не встигла переховати сховок, який знаходився на горищі, тож зробила це при робочих. Зловмисник спостерігав за потерпілою й помітив, де господиня зберігає ключ від вхідних дверей.

Вже через тиждень, коли пенсіонерки не було вдома, крадій навідався до її оселі. Він відчинив двері й викрав з горища банку з грошовими коштами. Аби старенька нічого не запідозрила, зачинив будинок, а ключ поклав на місце.

На момент розкриття злочину, зловмисник встиг витрати близько 10 000 гривень на власні потреби.

Тепер йому доведеться відповісти перед законом відповідно до статті 185 частини 3 Кримінального кодексу України.