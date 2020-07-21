Ліс рубали – лісник бездіяв: працівника Бучацького лісового господарства обвинувачено у порушенні обов’язків щодо охорони майна

Слідчі Монастириського відділенням поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 197 КК України – порушення обов’язків щодо охорони майна стосовно працівника одного з державних лісових підприємств.

У ході досудового розслідування встановлено, що лісник Монастириського лісництва ДП «Бучацьке лісове господарство», будучи матеріально відповідальною особою, нехтував своїми обов’язками щодо забезпечення схоронності довірених йому матеріальних цінностей. Майже рік на ввіреному йому обході невстановлені слідством особи чинили рубку дерев, а лісник жодних заходів, аби зупинити це, не вжив. У результаті було допущено розкрадання лісу на суму понад 135 тисяч гривень.

Матеріали кримінального провадження скеровані до Монастириського районного суду із обвинувальним актом.