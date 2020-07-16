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Чортківські поліцейські підозрюють жителя райцентру в нанесенні тілесних ушкоджень своєму батькові

Категорія: Кримінал

biykaПотерпілий, 53-річний житель Чорткова, з численними травмами перебуває у лікарні. Його син, котрого поліцейські підозрюють у їх нанесені,  дає покази слідчим.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них з тілесними ушкодженнями  голови та внутрішніх органів доправили 53-річного жителя райцентру.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловіку під час сварки наніс його 32-річний син. Спочатку потерпілий за медичною допомогою не звертався. Коли ж стан погіршився,  родич доправив його до лікарні.

Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 ККУ -  необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

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