Шахраї “торгують” паливними картками. Будьте обережні!

Продаж паливних карток через мережу інтернет чи по телефону – один з видів шахрайства. У пастку невідомих потрапив і житель Бережан. Сьомого липня до чоловіка зателефонували невідомі, представилися представниками однієї із компаній, яка займається продажем пального.

Пропозиція зацікавила чоловіка і він погодився придбати солярки на десять тисяч гривень. Додзвонювач сказав, що гроші потрібно кинути на номер мобільного телефону і після їх зарахування прийти по картки на заправку.

Чоловік все так і зробив, але коли прийшов за вказаною адресою, то зрозумів, що став жертвою шахраїв. На автозаправній станції повідомили, що жодних паливних карток дистанційно вони не реалізовують, а телефон “продавця” перестав відповідати.

За допомогою чоловік звернувся до поліції. Даний факт слідчі внесли до ЄРДР згідно статті 190 ККУ – шахрайство.

Керівництво автозаправних станцій наголошує, що укладання договорів на постачання чи купівлю пального гуртовими партіями та продаж талонів чи паливних карток здійснюється лише в офіційних регіональних представництвах.

Представники мережі автозаправних станцій просять клієнтів бути пильними і не вестися на будь-які пропозиції від невідомих осіб.