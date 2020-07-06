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Оперативники розшукали зловмисника, який обікрав незачинену квартиру

Категорія: Кримінал

kradiy-zlodiyВийти на слід зловмисника співробітникам карного розшуку міського відділу поліції вдалося завдяки пильності сусідів потерпілих та відео з камер спостереження. Причетним до протиправного виявився неодноразово судимий 48-річний тернополянин.

Повідомлення про квартирну крадіжку надійшло до Тернопільського відділу поліції від 73-річного жителя обласного центру. Невідомий  скористався тим, що господарі забули зачинити вхідні двері. З жіночої сумки, яка була в коридорі, злодій витягнув гроші та документи.

Правоохоронці провели поквартирний обхід та опитали свідків та мешканців будинку. Один із сусідів того дня бачив підозрілого чоловіка, який ходив по поверхах і шукав нібито якогось знайомого. Також зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена у сусідньому будинку. Співставивши дані, розшуківці швидко встановили особу підозрюваного та його місце перебування.

Зловмисником виявився 48-річний житель Тернополя. Чоловік вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронці – був судимий за майнові злочини.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Розшуківці перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних вчинків. Триває досудове розслідування.

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