Два нещасних смертельних випадків розслідують в Тернопільській області

Ураження струмом та нещастя на воді – на Тернопільщині загинуло двоє чоловіків.

На Шумщині четвертого липня під час монтування свердловини водопостачання загинув житель одного із сіл району, 1988 року народження.

Чоловік працював з металевим підйомником на господарстві своєї матері. Саме вона й побачила бездиханне тіло сина. Жінка викликала швидку та поліцію, але медики лише констатували смерть.

При попередньому огляді на руках загиблого експерт виявив опіки. Чоловік працював з металевим підйомником для монтажу труб. Використовував у роботі електролебідку, підключену до електроживлення. Одна з причин смерті – ураження струмом в 220 Вольт.

Ще один нещасний випадок зареєстрували правоохоронці в Борщівському районі. Вже кілька днів на Дністрі рятувальники разом з поліцейськими намагаються знайти тіло п’ятдесятивосьмилітнього чоловіка.

За попередньою інформацією, ще 26 червня потерпілий рухався на моторному човні річкою Дністер. В результаті паводків рівень води піднявся і він не помітив трос для паромної переправи, який проходив через річку. В результаті цього, човен перекинувся, а чоловік, ймовірно втопився. Тіло чоловіка шукають.

Обидва факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.