У Тернополі невідомий пограбував чоловіка

Про крадіжку обручки на лінію “102″ повідомив житель обласного центру. Він розповів, що зняв перстень з пальця і тримав його в руках, як до нього підбіг невідомий і відібрав цінну річ. Суму збитків потерпілий оцінив в дві тисячі гривень.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного.

Ним виявився раніше судимий за крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень житель обласного центру, 1990 року народження. Викрадену обручку він здав в один із ломбардів міста за тисячу гривень.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри згідно статті 186 частина 1 ККУ – грабіж та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.