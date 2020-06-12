Слідчі оголосили підозру 35-річному тернополянину у вчиненні серії крадіжок

Зловмисник, як встановили поліцейські, спеціалізувався на незаконному заволодінні велосипедами. Хоча не нехтував й іншим майном, якщо його можна було продати.

Упродовж декількох місяців з під’їздів багатоповерхівок у Тернополі зникали двоколісники. Невідомий зловмисник крав дорогі велосипеди зі сходових кліток, сушильних приміщень. Крадій діяв нахабно, його не лякало, що в деяких будинках встановлені камери відеоспостереження: закриваючи обличчя він забирав чуже майно. Дехто з потерпілих розповів, що велосипеди були прикріплені тросом до перил, але й це не зупиняло лиходія.

-У ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося вдалося встановити особу підозрюваного, – розповів начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадця. – З’ясувалося, що за старе взявся раніше уже судимий за майнові злочини 35-річний житель обласного центру. Під час санкціонованого обшуку у зловмисника було вилучено частину краденого, зокрема, велосипед, самокат та інше майно, що належить потерпілим.

Поліцейські більше ніж місяць документували злочинну діяльність підозрюваного, врешті вдалося довести його причетність до восьми крадіжок. Збитки, яких зазнали потерпілі склали від двох до п’ятнадцяти тисяч гривень.

Оперативники встановлюють місця збуту краденого. Є інформація, що зловмисник через підставних осіб здавав велосипеди до ломбардів.

Наразі слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру 35-річному тернополянину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою та третьою статті 185 ККУ. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 42 тисячі гривень.

Триває досудове розслідування.