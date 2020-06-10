Розшукується група осіб, які вчинили злочин

Поліцейські Тернопільського відділу поліції встановлюють невідомих осіб, причетних до пошкодження вивіски на закладі громадського харчування, що на вулиці Білецькій.

Подія трапилася 9 червня, близько 04:00. Троє чоловіків пошкодили майно ресторану, завдавши власникам закладу матеріальних збитків.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент скоєння злочину.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про можливе місце перебування зловмисників, поліцейські просять телефонувати за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».