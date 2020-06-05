Причетного до серії крадіжок тернополянина взяли під варту

Слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру 36-річному тернополянину у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною другою та третьою статті 185 ККУ. Зловмисник виявився причетним до серії крадіжок велосипедів. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою.

Упродовж кількох місяців з під’їздів багатоповерхівок у Тернополі зникали двоколісники. Невідомий крав дорогі велосипеди зі сходових кліток, сушильних приміщень. Крадія не лякало, що в деяких будинках встановлені камери відеоспостереження: закриваючи обличчя, він забирав чуже майно. Дехто з потерпілих розповів, що велосипеди були прикріплені тросом до перил, але й це не зупиняло лиходія.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини житель обласного центру. Зловмисника затримали.

З’ясувалося, що раніше судимий тернополянин причетний щонайменше до чотирьох крадіжок велосипедів. Один з них правоохоронці вилучили. Є інформація, що крадене зловмисник здавав до ломбарду.

Замах на крадіжку з торгового закладу – теж справа рук затриманого. Охоронці одного з супермаркетів затримали лиходія з товаром на суму майже 700 гривень, який він намагався винести повз касу.

Триває досудове розслідування.