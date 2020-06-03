У Тернополі водій автомобіля порушив ПДР. Це зафіксував відеореєстратор

У вівторок, 2 червня, до управління патрульної поліції в Тернопільській області звернувся громадянин, який став свідком грубого порушення правил дорожнього руху іншим водієм. Кермувальник ледь не збив чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході.

Заявник зафіксував порушення за допомогою відеореєстратора та надав відеозапис поліцейським.

Патрульні оперативно перевірили інформацію та розшукали водія автомобіля Fiat, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори склали на водія протокол за ч. 4 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної ситуації) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Стали очевидцем правопорушення — не залишайтесь осторонь, телефонуйте на спецлінію 102 та повідомляйте поліцію.