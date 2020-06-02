Справу зловмисників, що займалися вимаганням коштів, слідчі-детективи поліції Тернопільщини передали до суду

На лаві підсудних опинилися 39-річний житель одного з сіл Тернопільського району та його спільник – 46-річний уродженець Чечні.

У ході досудового розслідування було встановлено, житель Тернопільського району, маючи колись грошові відносини з потерпілим, вирішив що той йому заборгував три з половиною тисячі американських доларів. Вимагання грошей супроводжувалося постійними погрозами фізичною розправою. До того ж, на зустрічі вимагач став приходити не сам, а з громадянином Чечні.

Потерпілий зрозумівши, що існує реальна загроза життю та здоров’ю не тільки його, а й рідних, за допомогою звернувся до правоохоронців.

Під час чергової зустрічі, коли потерпілий мав віддати частину грошей, вимагачів затримали співробітники управління служби безпека спільно з поліцейськими.

Слідчі відділу детективів зібрали достатньо доказів, аби висунути обом зловмисникам підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 189 ККУ – вимагання, а саме вимога передачі чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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