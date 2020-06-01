Правоохоронці застерігають: шахраї вигадують нові схеми заробітку – під прицілом водії таксі

У шахрайську пастку потрапив водій однієї із тернопільських таксофірм. Чоловік повірив незнайомому клієнту, з котрим спілкувався телефоном, виконав усі його прохання та замість очікуваного прибутку втратив 2600 гривень.

Як встановили правоохоронці, зловмисник спочатку зателефонував у службу таксі, зробив замовлення та попросив, щоб з ним зв’язався водій, який його буде перевозити. Відтак таксист набрав потенційного клієнта. Останній попросив його дорогою оплатити та забрати деякий товар з одного із готелів. Для цього було потрібно перекинути кошти на два мобільні рахунки та після оплати показати квитанцію людині, в якої начебто був вантаж. Гроші співрозмовник пообіцяв повернути водієві таксі готівкою та ще й з відсотками, коли привезе йому товар. Таксист повірив незнайомцю та виконав усі його прохання: перекинув на мобільні рахунки загалом 2600 гривень.

З квитанціями таксист приїхав до готелю, де нібито мав забрати вантаж, але його там не виявилося, натомість телефон клієнта вже був відключений. За допомогою потерпілий звернувся до працівників поліції.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину.

Працівники поліції застерігають перевізників від подібних афер та закликають не вестися на оманливі пропозиції та не довіряти незнайомцям, а тим паче, коли йдеться про гроші. У будь-яких ситуаціях проявляйте пильність.