Чотири автопригоди за три дні трапилося на дорогах Тернопільщини

Одна людина загинула, сім травмовано – такі результати чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах міста та області в три останніх дні травня.

29 травня близько 16:15 на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, поблизу села Озерна Зборівського району, не розминулися автомобілі Opel Kadett та Volkswagen Polo.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху, і врізався в іншу іномарку. Такий маневр вартував кермувальнику з Opel життя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Трьох пасажирів з його автомобіля з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій та пасажир з Volkswagen Polo за меддопомогою не зверталися.

Ще одне повідомлення про автопригоду того дня надійшло на лінію “102″ від оператора швидкої допомоги. На Чортківщині, на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, водій автомобіля Grand Cherokee не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню ситуацію і, здійснюючи маневр обгону, допустив лобове зіткнення з Ford Mondeo.

В результаті удару обидвох кермувальників з травмами госпіталізували до лікарні. У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

У суботу, 30 травня, у Заліщицькому районі не розминулися два Жигулі. Один з водіїв, повертаючи ліворуч, не переконався в безпечному маневрі, виїхав на смугу зустрічної, де врізався в ВАЗ 2101. За меддопомогою із забоями звернулася пасажир одного з автомобілів. Жінку не госпіталізовували.

Не впорався з керуванням у неділю, 31 травня, і водій Mercedes(у). Дорожньо-транспортна пригода трапилася в обласному центрі на перехресті вулиць Злуки-Тарнавського. Кермувальник в’їхав у дерево і як результат – до лікарні із забоями та переломами кісток госпіталізували пасажира.

Проходити освідчення на стан алкогольного сп’яніння водій відмовився. На нього склали протокол згідно статті 130 КУпАП. Вирішується питання про внесення даної аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.