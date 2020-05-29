Жителя Підгаєцького району поліцейські підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень двом хлопцям

Підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження, слідчі оголосили 22-річному жителю Підгаєцького району.

Нагадаємо, подія трапилася у селі Гнильче Підгаєцького району вночі 25 травня. До співробітників районного відділення поліції надійшло повідомленням від місцевої жительки про побиття її 22-річного сина та його 17-річного друга.

Хлопців з тілесними ушкодженнями спочатку шпиталізували до районної лікарні. Проте наступного дня через погіршення стану здоров’я транспортували до медзакладу в Тернополі. У потерпілих діагностували тяжкі травми голови.

Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи, встановили свідків та очевидців інциденту. У заподіянні травм поліцейські підозрюють 22-річного жителя Підгаєччини.

В ході досудового розслідування з’ясувалося, що між потерпілими та підозрюваним виник конфлікт. Одна із версій – через дівчину.

За попередньою інформацією, тієї ночі зловмисник разом з компанією приїхав нібито з’ясовувати відносини до села, де мешкають потерпілі. В ході сварки він схопив дерев’яну палицю та почав наносити нею удари хлопцям. Найбільше дісталося неповнолітньому.

Згідно санкції статті, яку інкримінують підозрюваному, за вчинене йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.