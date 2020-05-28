З початку року поліцейські склали понад 1400 адмінпротоколів за завідомо неправдивий виклик спецслужб

Щодня до працівників поліції надходить сотні повідомлень про крадіжки, грабежі, шахрайства, зникнення людей. Правоохоронці реагують та перевірять кожну інформацію. Проте серед них часто зустрічаються неправдиві виклики.

З початку року поліцейські склали понад 1400 протоколів на мешканців краю за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. За таке правопорушення передбачено штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється згодом неправдивим, працівники екстрених служб затрачають час, зусилля, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги. У такому разі перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим та при розкритті злочинів.

Так, на початку березня в Тернополі місцевий житель, не дочекавшись приїзду швидкої, підняв на ноги спецслужби фейковим повідомленням про коронавірус. Порушник вигадав історію про знайомого, який начебто заражений небезпечною недугою, аби змусити приїхати до нього швидку допомогу.

Дуже часто заявники телефонували у поліцію напідпитку. Були випадки, коли люди забували, де припаркували свої транспортні засоби і повідомляли про їх незаконне заволодіння. Надходили до поліцейських заяви від громадян про вчинення щодо них крадіжок, грабунків, а згодом з’ясовувалося, що люди самі губили майно.

Правоохоронці звертаються до громадян бути свідомими і перш ніж повідомляти про такі випадки переконайтеся у їх правдивості та достовірності.