У Тернопільському районі чоловіка травмував борт вантажівки

Нещасний випадок трапився у вівторок, 26 травня, близько 10 години на території одного із підприємств Тернопільського району.

До співробітників Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них з важкими травмами доправили 31-річного жителя обласного центру. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок падіння на нього борта самоскиду.

За попередньою інформацією, потерпілий розвантажував щебінь, в цей час й обірвався борт кузова та впав на нього.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 271 ККУ – порушення вимог законодавства про охорону праці.