Поліцейські застерігають: телефонні шахраї представляються працівниками банку

Вам телефонують з банку, лякають, що картку заблокували, з нею намагаються зняти гроші, кваплять, вимагають персональні дані. Знайте – з вами розмовляють шахраї.

Від такої афери минулої доби потерпіли 41-річний тернополянин та 26-річна жителька Заліщицького району. З картки чоловіка невідомі зняли понад 28 тисяч гривень, а у жінки з рахунку зникло 1500 гривень.

Як встановили правоохоронці, до жителя Тернополя зателефонував незнайомець та представився працівником банку. Співрозмовник повідомив, що з картки чоловіка намагаються зняти гроші. Щоб цього не допустити, потрібно провести деякі операції. Під час розмови зловмиснику вдалося дізнатися персональні дані банківської картки потерпілого та викрасти звідти гроші. За такою ж схемою ошукали жительку Заліщицького району.

Співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи та звертаються до жителів області бути пильними при спілкуванні з незнайомцями, які телефонують та представляються працівниками банку. Не розголошуйте їм даних своєї платіжної картки (ПІН код, CVV номер, строк дії картки, слово-пароль, та ін.). Краще зателефонувати або ж навідатися до фінансової установи, аби з’ясувати ситуацію, яку вам повідомляють телефонні незнайомці.