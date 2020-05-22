Тернопільські поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування банку

Чоловік двічі телефонував до працівників поліції. Спочатку повідомив, що його відмовляються обслуговувати працівники банку і він потребує допомоги правоохоронців. Через десять хвилин зателефонував і заявив, що в приміщенні фінустанови закладений вибуховий пристрій.

Повідомлення про замінювання банку, що у Тернополі на вулиці Миру, надійшло на лінію 102 в четвер, 21 травня, близько 17.40. На виклик виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Спеціалісти обстежили адмінприміщення та вибухонебезпечних предметів не знайшли. На місці події працівники поліції виявили чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування. Це був 50-річний житель обласного центру. Свого вчинку зловмисник пояснити не зміг, адже перебував у нетверезому стані. Після освідування в медзакладі в його крові виявили алкоголь.

За вказаним фактом слідчими Тернопільського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.