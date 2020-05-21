21 травня українці вже традиційно відзначають Всесвітній день вишиванки

Для наших предків процес створення такого одягу був ритуальним, адже вишиття було оберегом свого власника від зла.

Долучилися до свята і співробітники територіального управління Служби судової охорони області, які прийшли на службу в українських національних вишитих сорочках та сукнях.

В українські вишиванки вкладений особливий зміст, вважає начальник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області полковник Служби судової охорони Едуард Кольцов.

- Це свято українського народу та його автентичності. В цей день бажаю усім здоров’я, рухатися вперед, розбудовувати країну, – зазначив керівник.

В стародавньому одязі закодовано багато символів. Що значить для неї вишиванка розповіла начальник служби інформаційно-аналітичної роботи підполковник Служби судової охорони Оксана Старощук.

- Для мене вишиванка символ захисту. А три кольори на ній теж мають символічні значення.

Працівники служби охорони впевнені, що сьогоднішнє свято – не тільки чудовий привід одягти свою найгарнішу вишиванку, а й розділити з іншими українцями гордість за свою країну та її традиції.