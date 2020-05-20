У Підволочиському районі жінка під час сварки нанесла ножове поранення своєму чоловікові

Після сімейної сварки мешканець одного із сіл Підволочиського району потрапив до лікарні з проникаючим ножовим пораненням живота. У заподіянні тілесних ушкоджень поліцейські підозрюють його цивільну дружину.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини інциденту. Допоки відомо, що жінка сама зателефонувала до працівників поліції і заявила, що нанесла ножове поранення своєму чоловікові. Напередодні вона теж зверталася до правоохоронців зі схожим повідомленням. Проте тоді інформація не підтвердилася. За завідомо неправдивий виклик поліцейські склали на жінку протокол за статтею 183 КУпАП.

Цього ж разу повідомлення виявилося правдивим. За попередніми даними, між подружжям виник конфлікт. Під час якого жінка схопила ніж і завдала ним удар в живіт чоловікові.

Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізували до лікарні. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 124 ККУ – умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. Триває досудове розслідування.