Зборівські поліцейські встановили зловмисника, який викрав з чужої атвіки гроші

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Зборівського відділення поліції від 50-річного жителя райцентру. З його автомобіля викрали гроші, які були в барсетці.

Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що автомобіль знаходився поблизу господарства потерпілого. Зловмисник скористався тим, що автівка була незачиненою. З барсетки, яку господар залишив на передньому сидінні, викрали 50 євро та 500 гривень.

У крадіжці правоохоронці запідозрили односельчанина потерпілого. 38-річний чоловік зізнався в протиправному. Чужі гроші встиг витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.