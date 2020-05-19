На території Тернопільської області розпочинається оперативно-профілактична операція «МАК-2020»

Комплексні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак» проводитимуться на території області відповідно до наказу Національної поліції України. Стартують вони 20 травня і триватимуть до 24 вересня 2020 року.

Заходи проходитимуть у два етапи. З 20 по 31 травня підготовчий, а з 1 червня по 24 вересня – практичні заходи.

Мета цієї операції — виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків

Під час проведення операції «МАК-2019» на території області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 160 кримінальних правопорушень, які кваліфікували за ознаками статті 310 КК України. З них – 133 щодо посіву маку та 27 – конопель.

Працівники Національної поліції Тернопільської області за час проведення заходів у минулому році виявили 32374 незаконно висіяних нарковмісних рослини, з яких 3610 конопель та 28799 маку.

Громадяни, які вирощують нарковмісні рослини та сподіваються залишитися безкарними — за незаконне культивування маку чи конопель (в тому числі збереження самосійних рослин) підпадають під статті Кримінального та Адміністративного кодексів, залежно від кількості виявлених рослин, – попереджають правоохоронці.

Згідно з статтею 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин. Якщо ж кількість таких рослин більша, то особі, яка їх вирощувала, загрожує кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 310 ККУ, за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рослин передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

А вже за незаконний посів або вирощування снодійного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Поліція звертається до усіх небайдужих громадян дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти на лінію “102″.