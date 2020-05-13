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Факт незаконної порубки дерев задокументували поліцейські Гусятинщини

Категорія: Кримінал

der1Жителя райцентру правоохоронці застали на місці злочину. Замість насаджень залишилося  дванадцять пнів.

Поблизу залізничної колії між Гусятином та селом Чубарівка поліцейські застали в лісосмузі 45-річного жителя райцентру. З бензопилою у руках чоловік «проріджував» насадження. Порізані на частини дерева вже були повантажені у мікроавтобус.

Загалом зловмисникові вдалося зрізати дванадцять дерев, про що свідчили виявлені на місці порубки пні різного діаметру.

Бензопилу та автомобіль з деревною поліцейські помістили на штрафний майданчик. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Відомості за фактом незаконної порубки дерев внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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