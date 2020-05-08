З 12 травня змінюється графік обслуговування громадян підрозділами міграційної служби Тернопільщини

Нагадаємо, що з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) міграційною службою України на час карантину змінено графік надання адміністративних послуг громадянам у територіальних підрозділах.

Попередні тижні підрозділи міграційної служби надавали послуги громадянам лише в один визначений день тижня. З 1️⃣2️⃣ травня, у зв’язку з підготовкою до зняття перших обмежувальних заходів, збільшиться кількість днів для обслуговування громадян.

На Тернопільщині підрозділи працюватимуть за наступним графіком.