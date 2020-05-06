За порушення правил використання надр відповідальність понесе житель Бережанщини

Поліцейські застали чоловіка в урочищі Лисоня під час видобутку каменю.

До співробітників Бережанського відділу поліції надійшла оперативна інформація про незаконне використання надр. Виїхавши на місце події, правоохоронці застали 40-річного жителя одного з сіл району за видобутком пісковику.

Допомагав йому у цьому знайомий – власник екскаватора. На момент приїзду правоохоронців копачі видобули майже чотири кубометри породи.

Транспортний засіб вилучено. Триває досудове розслідування, розпочате за статтею 240 ККУ.