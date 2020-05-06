Чужий мобільний телефон тернополянин здав до ломбарду

Із заявою про крадіжку мобільного телефону до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 44-річна жителька обласного центру. Збитки жінка оцінила у 5 тисяч гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до протиправного. Ним виявився 54-річий тернополянин.

З’ясувалося, чоловік напередодні підвозив жінку додому. Пасажирка випадково залишила в салоні телефон.

Знахідку водій вирішив не повертати власниці. Натомість відніс до ломбарду. Виручені гроші витратив на власні потреби.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії тернополянина кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка.