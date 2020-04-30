Майже сорок тисяч втратила тернополянка, повіривши інтернет-знайомому

Потерпіла познайомилася із шахраєм через інтернет-мережу. Спілкувалися впродовж кількох місяців – переписувалися, інколи зустрічалися.

Наприкінці січня чоловік попросив тернополянку допомогти вивести готівку, виграну через букмекерську контору.

Він розповів, що дівчині на картку надійдуть кошти, які потрібно зняти. Подруга погодилася, дала номер електронного гаманця. Проте співрозмовник сказав, що виникла помилка і попросив сфотографувати картку з обох боків.

За деякий час гроші надійшли, але сума була невеликою. Проте через кілька хвилин їх не стало. Зникли з картки гроші і ті, що скинув знайомий, і ті, що були в потерпілої.

Чоловік запевнив, що все гаразд і поверне усе до копійки. Але для цього потрібно закинути на картку ще кілька тисяч гривень. Дівчина виконала прохання і після цього інтернет товариш щез. Тернополянка втратила 38 тисяч гривень.

Про злочин вона повідомила на лінію “102″. У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився житель Зборова, 1993 року народження.

У скоєному чоловік зізнався. Гроші програв. За даним фактом правоохоронці оголосили зборівчанину підозру згідно статті 190 частина 2 ККУ.

За словами начальника сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктора Демчана, чоловік уже неодноразово притягувався до відповідальності за шахрайства.

Одна справа передана уже до суду, щодо інших триває розслідування. На сьогодні відомо, що підозрюваний обдурив кількох жителів обласного центру, потерпіли від нього і мешканці Чортківщини.

Триває слідство.