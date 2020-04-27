З обсервації в Тернополі втік чоловік

Самовільно покинув місце обсервації 27 квітня житель Бучача, 1984 року народження. Чоловік 14 квітня перетнув кордон, повертаючись з Угорщини.

Його доправили на обсервацію в міську лікарню №3 згідно пункту 5 Постанови Кабміну № 211 від 11.03.2020 року. Там бучаччанин мав пробути до 28 квітня включно.

Проте, під час ранкового обходу, близько 10:00, медики чоловіка не виявили. Він самовільно залишив лікарню. Даний факт правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень та подій. За дане порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 44-3 КУпАП.

Нагадаємо, що на сьогодні на обсервації в обласному центрі знаходиться 20 осіб.