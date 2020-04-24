На автодорозі Шумська не розминулися ВАЗ та VOLKSWAGEN CADDY

Із закритою тупою травмою грудної клітки до Лановецької райлікарні потрапила жителька Хмельницької області. Від госпіталізації вона відмовилася, тому після надання меддопомоги жінку відпустили за місцем проживання.

Травми потерпіла отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 23 квітня близько 15:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з правого узбіччя дороги, де стояв припаркований, не розминувся з автомобілем VOLKSWAGEN CADDY.

Водій іномарки їхав у попутному напрямку, але здійснюючи маневр об’їзду припаркованого вантажного автомобіля, не розминувся із ВАЗом.

В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.