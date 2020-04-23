Арештованого за вчинення майнових злочинів мешканця Монастириська борщівські поліцейські підозрюють у крадіжці

23-річний житель Монастирищини, якого підозрюють у крадіжках, наразі перебуває в слідчому ізоляторі.

Його затримали прикарпатські поліцейські за вчинення серії майнових злочинів на території області. У ході досудового розслідування стало відомо, що молодик накриміналив й на Тернопільщині.

Причетність жителя Монастирищини ще до одного злочину довели співробітники Борщівського відділення поліції. Його підозрюють у крадіжці з будинку, який він винаймав у районі.

Зловмисник не лише не розрахувався за оренду житла, а й обікрав господаря. З чужого обійстя виніс електродвигуни та інше майно, яке здав на металобрухт. Збитки власник оцінив майже у сім тисяч гривень.

Після звернення потерпілого і встановлення усіх обставин злочину, борщівські поліцейські оголосили жителя Монастириського району в розшук. Вже згодом його затримали на Івано-Франківщині.

Дії зловмисника кваліфіковано статтею 185 ККУ. Досудове розслідування триває.