Оперативники розшукали зловмисника і повернули майно потерпілому

Повідомлення про крадіжку надійшло від співробітників Тернопільського відділу поліції від 43-річного жителя обласного центру. З його квартири винесли телевізор та інше майно. Збитки чоловік оцінив у 10 тисяч гривень.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до протиправного причетний 19-річний тернополянин. Чоловік вперше потрапляє в поле зору поліцейських.

Як з’ясувалося, зловмисник гостював у квартирі потерпілого. Скориставшись моментом, викрав з чужої оселі майно. Телевізор відніс до товариша, де його і вилучили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Дії 19-річного тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.