У Тернополі неповнолітній побив пенсіонера

З тілесними ушкодженнями та переломом ребра до лікарні звернувся тернополянин, 1955 року народження. Травми чоловікові наніс юнак, ще двоє однолітків за всім спостерігали та знімали на телефон.

Інцидент трапився 18 квітня в дворі будинку на вулиці Лепкого близько 19:00. За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, троє неповнолітніх сиділи на спортивному майданчику, коли повз проходив старший чоловік.

Один з юнаків почав щось вигукувати в бік пенсіонера. Тернополянин підійшов і між ним та неповнолітнім розпочалася словесна суперечка. В якийсь момент юнак повалив чоловіка на землю і кілька разів вдарив його в область тулуба та обличчя. Після цього хлопці втекли.

Потерпілий зміг описати свого кривдника. В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився п’ятнадцятирічний хлопець. Він у скоєному зізнався, а його товариші віддали відео побиття, яке знімали на власні мобільні телефони.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статі 296 частина 1 ККУ – хуліганство. Триває слідство.