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У Тернополі неповнолітній побив пенсіонера

Категорія: Кримінал

biykaЗ тілесними ушкодженнями та переломом ребра до лікарні звернувся тернополянин, 1955 року народження. Травми чоловікові наніс юнак, ще двоє однолітків за всім спостерігали та знімали на телефон.

Інцидент трапився 18 квітня в дворі будинку на вулиці Лепкого близько 19:00. За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, троє неповнолітніх сиділи на спортивному майданчику, коли повз проходив старший чоловік.

Один з юнаків почав щось вигукувати в бік пенсіонера. Тернополянин підійшов і між ним та неповнолітнім розпочалася словесна суперечка. В якийсь момент юнак повалив чоловіка на землю і кілька разів вдарив його в область тулуба та обличчя. Після цього хлопці втекли.

Потерпілий зміг описати свого кривдника. В ході проведення розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився п’ятнадцятирічний хлопець. Він у скоєному зізнався, а його товариші віддали відео побиття, яке знімали на власні мобільні телефони.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статі 296 частина 1 ККУ – хуліганство. Триває слідство.

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