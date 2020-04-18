Три факти шахрайств, пов’язаних з банківськими картками, задокументували за минулу добу правоохоронці

Людям телефонували псевдопрацівники банку і шляхом обману знімали кошти з їхніх карток.

Найбільшу суму втратила 70-річна мешканка Чортківського району. У неї з картки викрали майже 20 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, зловмисник зняв гроші з рахунку пенсіонерки за допомогою дублікату її сім-карти. Аферист зателефонував до жінки і представився працівником банку.

Почав лякати, що її платіжну картку хочуть заблокувати, аби цього не сталося потрібно провести деякі операції. Зловмисник декілька разів телефонував до пенсіонерки, аж поки у неї не пропав зв’язок. Щахрай в цей час, зробивши дублікат SIM-картки потерпілої, зняв усі гроші з її рахунку через банківський мобільний додаток.

Ще двоє потерпілих, мешканка Кременеччини та тернополянка, після спілкування з псведопрацівниками банку втратили гроші.

У обох випадках жінки повідомили зловмисникам персональні дані своїх банківських карток.

Працівники поліції вживають заходів щодо розкриття злочинів та вкотре застерігають мешканців області. У жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, не виконуйте ніяких дій на прохання так званих працівників банку.

Якщо вам телефонують начебто з банку та розповідають про заблокування картки та намагаються вивідати особисту інформацію, припиніть розмову і для перевірки зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови.