Тернопільські слідчі скерували до суду провадження щодо власниці борделю

За сутенерство перед судом постане жителька Запорізької області, 1991 року народження. У Тернополі жінка ще у 2019 році започаткувала власний бізнес з надання сексуальних послуг.

“Співробітників” набирала через оголошення в інтернеті, де пропонувала хороший заробіток молодим дівчатам. В місяць обіцяла близько двадцяти тисяч гривень. Саме це оголошення зацікавило оперативників.

- Впродовж восьми місяців працівники поліції документували факти сутенерства та проституції, – розповів начальник відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк. – Підозрювана винайняла кілька квартир в обласному центрі.

Дівчатам, які дзвонили по оголошенню, вона по телефону розповідала про специфіку роботи. Погодилися співпрацювати із сутенершою троє іногородніх жінок віком від 25 до 30 років.

Оплату клієнти здійснювали згідно тарифів - година сексуальних послуг вартувала 1200 гривень, а 30 хвилин – 800 гривень. 50 відсотків із заробленого підлеглі віддавали “роботодавцю”.

Квартири організатор бізнесу винаймала в різних частинах обласного центру. Проте адреси часто змінювала, що ускладнювало роботу оперативникам, каже Олександр Буняк

- Під час однієї із зустрічей незаконні заробітки припинили оперативники відділу по боротьбі з протидії торгівлі людьми спільно з слідчими головного управління Нацполіції краю під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.

Жінці оголосили підозру згідно статті 303 частина 2 ККУ – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Долю жительки Запорізької області тепер вирішуватиме суд.