Шахраї виманили в жительки Теребовлянського району 170 тисяч гривень за неіснуючий товар

Правоохоронці встановлюють обставини шахрайства та закликають жителів краю проявляти пильність, здійснюючи покупки онлайн.

Із заявою про шахрайські дії до співробітників Теребовлянського відділу поліції звернулася жителька одного із сіл району. Жінка розповіла, що мала намір придбати трактор через Інтернет.

На одному із сайтів знайшла оголошення, зв’язалася з продавцем. Обговорили всі умови. Співрозмовник пообіцяв відправити товар після оплати.

Потерпіла перерахувала декількома платежами на банківський рахунок зловмисника гроші. Загальна сума – 170 тисяч гривень. Та після цього продавець відключив свій телефон.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Правоохоронці вживають заходів щодо розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян: не здійснювати покупки на сумнівних сайтах, а також перераховувати кошти за товар наперед.

Уважно переглядайте усю інформацію про продавця, інтернет-магазин, шукайте відгуки інших клієнтів, перевіряйте банківські реквізити. Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки у відділенні пошти.