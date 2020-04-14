Поліцейські застерігають громадян про нові види шахрайських схем, пов’язаних з коронавірусом

Аферисти використовують занепокоєння людей, як спосіб наживи. Не залишили осторонь й тему пандемії коронавірусу.

Незаконні схеми обману, пов’язані з дефіцитними товарами, такими як – медичні маски, антисептики та навіть експрес-тести на COVID-19.

В мережі Інтернет громадянам пропонують унікальні пігулки від коронавірусу та набори ліків з назвою «Стоп-коронавірус».

Як стверджують шахраї, в «аптечці» є все для профілактики й лікування вірусу. В їхньому асортименті різноманітні засоби від коронавірусу, які насправді, є протизастудними препаратами. Окрім цього, пройдисвіти пропонують зробити фальшиві щеплення від COVID-19 за 2500 гривень.

Не обходиться і без медичних масок і антисептиків. Їх продають лише за умов передоплати. Після цього продавець з розміщеною інформацією або зникає, або покупцеві приходить товар сумнівної якості.

Правоохоронці застерігають громадян буди уважними. Приваблива пропозиція в оголошенні – перша ознака того, що ви натрапили на продавця-афериста.

Працівники поліції закликають громадян купувати тільки на перевірених сайтах з захищеним з’єднанням, використовувати післяоплату. Необхідно купувати медичні препарати тільки в легальних, сертифікованих місцях торгівлі.