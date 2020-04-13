З нагоди Великодніх свят в міграційній службі Тернопільщини будуть подовжені вихідні

У неділю,19 квітня, ми відзначатимемо одне з найбільших християнських свят – Великдень. Відтак: – в Управлінні ДМС України в Тернопільській області додатковим вихідним буде понеділок, 20 квітня. – районні та міський підрозділи не працюватимуть з 19 квітня по 21 квітня.

Робочий передсвятковий день буде скорочено на одну годину. Також нагадуємо, що у зв’язку загальнодержавними карантинними заходами, надання адмінстративних послуг надається за окремим графіком, з яким можна ознайомитися тут➡️https://dmsu.gov.ua/news/region/7087.html

Управління ДМС України в Тернопільській області