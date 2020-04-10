Спростування неправдивої інформації

Днями патрульні Тернополя отримали повідомлення від громадян, що по вулиці Корольова компанія з 6 чоловіків розпиває спиртні напої на дитячому майданчику. Під час спілкування з патрульними чоловіки поводилися агресивно та не припиняли правопорушення.

У соціальних мережах поширилося відео, як патрульні затримували 23-річного чоловіка, котрий порушував закон, вимоги карантину та чинив злісну непокору поліцейським.

Офіційний коментар про цю подію надавав очільник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

У соціальних мережах з’явилася інформація, що під час затримання патрульні завдали чоловікові тілесні ушкодження, після чого той помер!

Ця інформація неправдива.

Громадянин живий і здоровий, а адмінматеріали, які патрульні склали на нього, передано до суду.