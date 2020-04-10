Перевізники, що здійснюють автобусні пасажирські перевезення на території області, до карантинних обмежень поставилися відповідально

Про це заявляють співробітники поліції та представники Укртрансбезпеки в області, що контролюють процес перевезення пасажирів.

Зі слів Ігоря Табаки, начальника управління Укртрансбезпеки в області, заходи контролю за дотриманням вимог Уряду щодо заборони пасажирських перевезень під час карантину співробітники очолюваного ним відомства здійснюють спільно з поліцейськими.

- На даний час заборона діє на міжміські, приміські, міжобласні автобусні пасажирські перевезення,- каже Ігор Табака. – Хочу відзначити, що перевізники в більшості з розумінням поставились до обмежень і неухильно їх дотримуються. Ми продовжуємо контроль за здійсненням вантажних перевезень іноземними перевізниками – нерезидентами України. Робимо це спільно з працівниками Нацполіції, патрульними, представниками облдержадміністрації.

Обмеження на пасажирські перевезення не стосуються регулярних спеціальних пасажирських перевезень.

Роз’яснення ми отримали від начальника відділу транспорту управління регіонального розвитку, інфраструктури Тернопільської обласної державної адміністрації Михайла Олійника: «Регулярні спеціальні пасажирські перевезення організовують підприємства організації та установи для перевезення своїх працівників від місця проживання до роботи».

Нагадаємо, в Тернополі спеціальні перевезення здійснює громадський транспорт, його пасажирами на момент карантину є медики, поліцейські, співробітники фінансових установ та підприємств й організацій, що забезпечують життєдіяльність міста та області.