Поліцейські довели причетність 37-річного тернополянина до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

До поліцейських із заявою звернувся директор гуртової бази про те, що один з працівників не вносить у касу коштів від роздрібної торгівлі товаром. У поле зору правоохоронців потрапив 37-річний менеджер.

За результатами ревізії та висновками судово-економічної експертизи було встановлено, що впродовж декількох місяців зловмисникові вдалося заволодіти понад 400 тисячами гривень клієнтів. Грошима підприємці розплачувалися за товар, та менеджер не клав їх до каси підприємства, де працював.

У вчиненому зловмисник зізнався. Повідомив, що всю виручку тратив на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 190 ККУ.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу