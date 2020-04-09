Оперативники лановецької поліції вийшли на слід магазинного крадія

20-річний парубок обікрав крамницю у селі, де мешкає.

До поліцейських із заявою про крадіжку з торгового закладу, що в селі Іванківці, звернувся місцевий підприємець. Чоловік пояснив, що злочин стався вночі. Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла в приміщення крамниці й поцупила готівку та товар.

Поки підприємець підраховував остаточну суму збитків, поліцейські вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Ним виявився 20- річний житель села Іванківці. Молодик не навчається і ніде не працює, а жити хоче добре. От й спланував збагатитися в місцевій крамниці.

Як встановили оперативники, серед накраденого – понад чотири тисячі гривень готівкою, алкогольні та слабоалкогольні напої, цигарки, продукти харчування, засоби гігієни і іграшковий пістолет. Майже весь товар поліцейські вилучили як речові докази, а от гроші зловмисник встиг витратити.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Оперативники перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь.