Крадіжку з підприємства розкрили оперативники Тернопільського районного відділення поліції

Повідомлення про крадіжку з підприємства, яке займається виробництвом соняшникової олії, надійшло до співробітників Тернопільського районного відділення поліції від власника.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисник проник на територію виробництва ввечері через паркан. Звідти викрав три бочки з соняшниковою олією. Збитки власник оцінив у понад 2300 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до протиправного причетний 67-річний тернополянин. З’ясувалося, чоловік часто у справах навідувався до села, де знаходиться виробництво, та запримітив, що там можна чимось поживитися.

Виявилося, він двічі проникав на територію підприємства. Виніс звідти не лише олію, а й викрав з тамтешньої пасіки шість рамок з бджолами, які відніс до себе на дачу.

За вчинене чоловіку доведеться понести кримінальну відповідальність. Його дії слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.