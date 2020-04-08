Чортківські поліцейські підозрюють місцевого жителя у вчиненні крадіжки з магазину

Зловмисник вночі через вікно проник до магазину, розташованого в райцентрі, проте не врахував, що там встановлена сигналізація. На місці скоєння злочину його затримали поліцейські.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Чортківського відділу поліції від працівника приватної охоронної фірми. Виїхавши на місце події, правоохоронці застали в торговому закладі невідомого чоловіка, який намагався викрасти звідти ноутбук.

Зловмисником виявився 49-річний місцевий житель. З’ясувалося, він перебуває під слідством за скоєння крадіжок. На період досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Проте чортківчанин порушив закон та вчинив протиправне.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Поліцейські помістили чортківчанина до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.