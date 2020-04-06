За опір поліцейському затримали 39-річного жителя Кременця

До чергової частини Кременецького відділу поліції зателефонував поліцейський місцевого сектору патрульної поліції і повідомив про те, що під час виконання ним службових обов`язків стався інцидент в ході якого йому наніс ушкодження житель райцентру.

З’ясувалося, в ході документування адміністративного правопорушення, вчиненого 19-річним кременчанином, що керував транспортним засобом без належних документів, опір поліцейським чинив батько порушника.

Чоловік приїхав на таксі на виклик сина, перебував у нетверезому стані й спробував проникнути в салон службового поліцейського авто, вимагаючи відеодокази.

На неодноразові зауваження поліцейського нетверезий кременчанин не реагував, відтак накинувся на правоохоронця з кулаками, нанісши два удари в обличчя.

Потерпілий звернувся до лікувального закладу з гематомою та саднами лівої орбіти. Не госпіталізовувався.

Зловмисника затримали згідно статті 208 КПК та помістили в ізолятор. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.