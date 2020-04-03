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Зловмисника, котрий намагався винести з території приватного підприємства металеві швелери, зупинили охоронці

Категорія: Кримінал

indexКримінальне провадження за фактом замаху на крадіжку з проникненням (частина 3 статті 15, частина 3 статті 185 ККУ) слідчі Теребовлянського відділу поліції розпочали щодо 33-річного жителя селища Дружба.

Зловмисник через паркан проник на територію приватного підприємства, розташованого в селищі, і намагався викрасти звідти п`ять металевих швелерів.

Довести до закінчення злочинну справу завадили охоронці підприємства. Вони й повідомили поліцейських.

У ході слідчих заходів було встановлено, що зловмисник може бути причетний ще до однієї крадіжки: з кабіни вантажного автомобіля, припаркованого на території підприємства, зникли гроші – 3000 гривень.  Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до цього злочину.

Триває досудове розслідування .

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