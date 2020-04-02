Тернополяни під час карантину можуть оформити паспорт лише у виключних випадках

З початку карантину більше тисячі жителів області звернулись у підрозділи міграційної служби для отримання біометричних документів. Зокрема:

637 – для отримання закордонного паспорта;

496 – для отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки.

Нагадуємо, що ОБСЛУГОВУВАННЯ суб’єктів громадян на період карантину здійснюється лише у ВИКЛЮЧНИХ ВИПАДКАХ:

- оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого;

- оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;

- вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;

- оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном;

Будь ласка, дотримуйтесь рекомендацій МОЗ України щодо нерозповсюдження COVID-19.